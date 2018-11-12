На роллердроме в Пензе прошел косплей-фестиваль SURCON

Косплееры из Пензы, Москвы и Санкт-Петербурга собрались на роллердроме, где прошел фестиваль SURCON. Перед зрителями предстали более 100 персонажей кино, мультфильмов и компьютерных игр. Кроме того, гости фестиваля смогли побывать на лекциях издателей комиксов и лучших косплееров страны.

Для Пензы косплей-конвенции - не в новинку, однако, несколько лет назад организаторы поняли, что пришло время, выйти на новый уровень.

«Последние два годы мы стараемся продвигать эту идею более обширно, вкладывать больше средств, делать качественнее. Перенимаем опыт других городов, добавляем что-то свое. В первую очередь, ориентированы на то, чтобы косплееры смогли самореализоваться, потому что они талантливые люди, ради которых это все и делается», - сказал организатор фестиваля Денис Богданов.

В мероприятии приняли участие более 100 человек. Кроме пензенских любителей перевоплощения, на SURCOM приехали мастера из Санкт-Петербурга, Москвы и других городов. Оценивали костюмы не только зрители, за дефиле участников следило жюри. В его состав вошли одни из самых известных косплееров страны. По их мнению, сейчас создать свой костюм не составит особого труда.

«Надо просто больше уделить внимания деталям. Сейчас в Сети - множество обучающих видео, можно с первого раза сделать качественный костюм. Когда мы начинали, это не было», - рассказала член жюри фестиваля Анастасия Зеленова (г. Москва).

Участникам конвенции приходится совмещать подготовку стендов с рабочими буднями. Несмотря на нехватку времени, они не бросают любимое дело и в преддверии фестивалей посвящают этому каждую свободную минуту.

«На костюмы для этого конвента ушел примерно месяц. Создавали их вдвоем в кустарных условиях, по вечерам занимались. Обычно стенды делают четыре-шесть человек, в зависимости от сложности», - рассказали участники фестиваля Роман и Алена Слюнковы.

Как отмечают участники конвента, косплей - это не только костюм. Важно уметь правильно сыграть своего персонажа. Для создания некоторых образов им приходится осваивать боевую хореографию. Это помогает им еще сильнее вжиться в образ.

Кроме косплееров, на фестиваль пригласили представителей крупнейших комикс-издательств страны. Организаторы отмечают, что в 2019 году SURCON (12+) станет еще масштабнее.