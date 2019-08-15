На решение проблем пензенских избирателей потратят 70 млн рублей

В бюджете Пензы заложили 70 миллионов рублей на исполнение наказов избирателей. Мэр Виктор Кувайцев считает, что одна из основных форм работы депутатов – решение конкретных проблем горожан.

На своей странице в Facebook, глава городской администрации рассказал, на что именно выделят деньги. По его словам, много обращений жителей касалось благоустройства придомовых территорий.

«На это направление предусмотрено 32,2 миллиона рублей. Так, на ремонт покрытия внутриквартальных дорог, проездов, тротуаров, обустройство парковок из всей суммы предусмотрено 20 миллионов рублей», - пояснил Виктор Кувайцев.

По его словам, уже выполнен ремонт дорог и тротуаров в Железнодорожном районе, работы продолжаются в Ленинском и Первомайском районах. Всего будет обновлено более 26 тысяч кв. метров.

Также выделены деньги на спортоборудование и образовательные учреждения.

«Еще 12,2 миллионов рублей направили на установку игрового, спортивного оборудования и малых архитектурных форм, всего – свыше 260 единиц. На текущий момент установлено свыше 130 элементов. Остальная часть средств имеет социальную направленность и предусмотрена на мероприятия по ремонту образовательных учреждений – замену кровли, окон, приведение в порядок помещений», - подчеркнул мэр, пишет ИА «Пенза-Пресс».