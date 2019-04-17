На ремонт санатория «Нива» направят 9,5 млн руб

Глава региона осмотрел столовую, спальный и лечебный корпуса, учебные классы, водолечебный комплекс с бассейном, пообщался с проходящими лечение детьми и подростками, сообщает пресс-центр облправительства.

В 2019 году затраты на ремонт составят 9,5 млн рублей. Планируется завершить отделку второго блока второго этажа спального корпуса, отремонтировать первый этаж спального корпуса.

«Та работа, которая уже проведена, впечатляет. Для отдыха и лечения детей здесь созданы достойные условия. Мы каждый год увеличиваем финансирование летней оздоровительной кампании. Ставим своей целью делать проекты по развитию детских лагерей под Пензой. Принято политическое решение восстановить корпус в санатории «Надежда» в Кузнецком районе: планируем, что он будет с круглогодичным пребыванием и обучением. Как бы ни было сложно, вложения в здоровье наших детей необходимо делать», - отметил Иван Белозерцев.

«Нива» работает круглогодично в 16 смен и специализируется на лечении детей от 6 до 16 лет с заболеваниями глаз и органов дыхания. За год санаторий принимает на отдых и лечение более 3000 детей. Во время прохождения смен, выпадающих на учебный год, пациенты обучаются по школьной программе, пишет ИА «Пенза-Пресс».