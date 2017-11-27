27 ноября 2017, 17:35Общество

На ремонт пензенских школ выделят в два раза больше денег

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поручил увеличить финансирование ремонта школ.

«Планируем почти в два раза от запланированного увеличить сумму финансирования ремонта школ. Как бы трудно нам не было, это мера необходимая. Дети должны учиться в комфортных условиях», - написал глава региона в Twitter.

Ранее тему капремонта школ обсуждали на оперативном совещании в правительстве региона. В 2018 году планируется отремонтировать не менее 30 учреждений образования. Губернатор предложил увеличить финансирование этой сферы за счет средств, которые регион получит на сбалансированность бюджета, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество
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