18 января 2017, 14:01Общество На ремонт пензенских школ предусмотрено 152 млн руб В 2017 году в Пензенской области на приведение школ региона в порядок заложено 152 млн рублей. Соответствующее поручение дал губернатор Иван Белозерцев.

Как сообщили в пресс-центре областного правительства, глава региона обратил внимание на механизм предоставления субсидий муниципальным образованиям.

«Необходимо доработать порядок распределения средств – предложите справедливый, разумный подход в зависимости от количества школ в районе, нуждающихся в ремонте», – сказал он.

По его словам, муниципалитеты должны знать о состоянии зданий образовательных учреждений района, чтобы посмотреть каким школам следует отдать приоритет, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество

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Источник фотографии: http://www.pnzreg.ru/files/penza.ru/npa/shkoly_18_01_2017.jpg