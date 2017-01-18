На ремонт пензенских школ предусмотрено 152 млн руб

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18 января 2017, 14:01Общество
В 2017 году в Пензенской области на приведение школ региона в порядок заложено 152 млн рублей. Соответствующее поручение дал губернатор Иван Белозерцев.
Как сообщили в пресс-центре областного правительства, глава региона обратил внимание на механизм предоставления субсидий муниципальным образованиям.
«Необходимо доработать порядок распределения средств – предложите справедливый, разумный подход в зависимости от количества школ в районе, нуждающихся в ремонте», – сказал он.
По его словам, муниципалитеты должны знать о состоянии зданий образовательных учреждений района, чтобы посмотреть каким школам следует отдать приоритет, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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