На ремонт дорог в пензенской агломерации потратят более 1 млрд руб

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30 октября 2018, 14:34Общество
В 2019 году на ремонт дорог в пензенской агломерации планируют потратить 1 млрд 360 млн рублей, из которых 680 млн – средства федеральной казны.
В нормативное состояние в следующем году приведут 136 километров трасс, из которых - 108,6 километра в Пензе, 2,73 километра в Заречном и 14 километров в Пензенском районе. Также отремонтируют 10,6 километра дорог регионального и межмуниципального значения, сообщает пресс-служба регионального минстроя.
Всего к нормативному состоянию планируют привести 69% дорог, а число мест концентрации ДТП - уменьшат с 16 до 10, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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