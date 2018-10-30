На ремонт дорог в пензенской агломерации потратят более 1 млрд руб

В 2019 году на ремонт дорог в пензенской агломерации планируют потратить 1 млрд 360 млн рублей, из которых 680 млн – средства федеральной казны.

В нормативное состояние в следующем году приведут 136 километров трасс, из которых - 108,6 километра в Пензе, 2,73 километра в Заречном и 14 километров в Пензенском районе. Также отремонтируют 10,6 километра дорог регионального и межмуниципального значения, сообщает пресс-служба регионального минстроя.

Всего к нормативному состоянию планируют привести 69% дорог, а число мест концентрации ДТП - уменьшат с 16 до 10, пишет ИА «Пенза-Пресс».