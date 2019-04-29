Белозерцев: Проблем с дорогами еще много, особенно в селах

Средств на строительство и ремонт дорог в Пензенском регионе в этом году направят не меньше. А вот насколько готова спецтехника и завезены ли необходимые материалы для реализации программы «Безопасные и качественные автомобильные дороги», проверил глава региона Иван Белозерцев. Выездное совещание с представителями дорожно-строительных компаний состоялось в Бессоновском районе.

На базе дорожно-строительного управления №1 в Чемодановке собрались дорожники со всей области. На профильном предприятии, которое работает уже 73 года, стараются соответствовать современным требованиям.

«Готово 70% материалов. Ежедневно выгружаем по 30-40 вагонов. Ежегодно покупаем до пяти самосвалов, обновляем парк. Также занимаемся содержанием дорог», - рассказал генеральный директор дорожно-строительной компании Александр Лукьянов.

В 2018 году только эта компания выполнила ремонт на двух миллионах квадратных метров. В этом работы предстоит не меньше. Рядом с асфальтосмесительными установками в ряд выстроили технику, предназначенную для снятия, укладки и содержания дорожного покрытия. Например, габаритный «Кохер» для латания горячим асфальтом дорог зимой, также машины для укрепления обочин и планировки откосов.

На совещании Иван Белозерцев отметил, что, несмотря на серьезное финансирование дорожной отрасли в последние годы, проблемных участков еще очень много, особенно в сельской местности. Поэтому в муниципалитеты в 2019 году направят больше финансовых средств.

«Объем дорожного фонда тоже составляет внушительную сумму - свыше шести миллиардов рублей. Планируется построить и отремонтировать более 520 километров автодорог. Вижу, что дорожные компании укомплектованы техникой и рабочими в полном объеме», - сказал глава региона.

В рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» не на последнем месте и вопрос безопасности, а значит, и спрос по содержанию дорог с организаций особый. Только за первый квартал 2019-го произошло 364 аварии, почти половина - из-за недостатков улично-дорожной сети.

«Рост таких ДТП зарегистрирован в Городищенском, Каменском, Кузнецком, Шемышейском, Спасском и Белинском районах. Основные недостатки - отсутствие разметки, пешеходных ограждений», - рассказал заместитель начальник УГИБДД УМВД России по Пензенской области Антон Шматков.

Госавтоинспекторы обратились к губернатору с просьбой ускорить процесс ямочного ремонта и в ближайшее время нанести дорожную разметку, особенно на опасных участках. Кроме того, принято решение установить на автотрассах дополнительные камеры и баннеры - для профилактики.