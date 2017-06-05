05 июня 2017, 14:43Общество Гришаев оценил ход ремонта пензенских дорог Около 600 километров дорог отремонтируют в Пензенской области в 2017 году. На эти цели выделено более пяти миллиардов рублей. Темпы и качество работ оценил министр строительства и дорожного хозяйства региона Александр Гришаев, лично выехав на объекты.

На ремонте дорог в Пензенской области ежедневно заняты 90 бригад - это порядка 450 человек. На некоторых объектах рабочие уже укатывают асфальт, на других только начинается подготовка к масштабной работе.



Всего в текущем году планируется отремонтировать около 600 километров дорожного полотна по всей области. На эти цели выделено больше пяти миллиардов рублей. На сегодняшний день десять объектов уже готовы к сдаче, еще 30 сделаны наполовину. Ход работ оценил министр строительства и дорожного хозяйства Александр Гришаев в ходе личного объезда.



«В целом по области выполнено около 20%, это по средствам, по деньгам. А вообще сделано больше, просто не процентируется по разным причинам: есть замечания, документы не оформлены. Но, в целом, работу мы ведем. Всего - 125 объектов, десять из них имеют очень большую степень готовности», - рассказал он.

Основные работы будут завершены до осени. В сентябре-октябре планируется сдать в эксплуатацию те объекты, средства на ремонт которых были дополнительно выделены из регионального бюджета. С этой инициативой выступил губернатор Пензенской области Иван Белозерцев. Решение о дополнительном финансировании ремонта дорог в размере 465 миллионов рублей приняли депутаты Законодательного Собрания региона на внеочередной сессии. На эти средства планируется отремонтировать около 170 километров дорожного полотна. В основном, это дороги к крупным селам.

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