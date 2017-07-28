На региональные выборы в ЗакСобр ЕР выдвинула 1265 кандидатов

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28 июля 2017, 11:39Общество
На выборы в Законодательные Собрания регионов, которые состоятся 10 сентября, «Единая Россия» выдвинула 1265 кандидатов на 677 замещаемых мандатов, также, в Якутске изберут главу города. Первая конференция состоялась 21 июня 2017 года в Республике Саха (Якутия), завершающая – 24 июля 2017 года в Ярославской области.
«Списки сформированы по итогам открытого предварительного голосования, региональные отделения выдвинули тех, кто уже заручился поддержкой людей. Кандидаты провели сотни встреч, участвовали в сходах граждан, имеют опыт участия в дебатах в рамках процедуры предварительного голосования. Однако сейчас начинается горячая пора, активная фаза избирательной кампании, каждому кандидату предстоит много работы, и каждому из них я желаю успехов», - сказал секретарь Генерального совета «Единой России» Сергей Неверов.
В настоящее время идет процесс подачи документов в региональные и местные избирательные комиссии на выдвижение кандидатов, который завершится 31 июля 2017 года.
В единый день голосования 10 сентября 2017 года в 16 регионах будут избираться высшие должностные лица, в том числе - в Адыгее, где глава будет избираться депутатами республиканского парламента, шести субъектах РФ состоятся выборы в региональные парламенты: Краснодарский край, Республика Северная Осетия – Алания, Удмуртская Республика, Пензенская область, Саратовская область, Сахалинская область, в 11 регионах – в представительные органы административных центров: Курская область, Тверская область, Ярославская область, Псковская область, Карачаево-Черкесская Республика, Кировская область, Республика Алтай, Алтайский край, Омская область, Камчатский край, Приморский край, и состоятся выборы главы города Якутск.
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