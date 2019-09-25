На реализацию проектов пензенских вузов направят 13,2 млн руб

В Пензе прошло расширенное заседание проектного комитета по направлению «Наука». Совещание провел председатель правительства области Николай Симонов.

Участники обсудили механизмы кооперации вузов и предприятий для внедрения приоритетных научных исследований. Особое внимание уделили мерам поддержки инновационных компаний и планам по реализации нацпроекта в 2020 году.

Они рассказали, что пензенские вузы принимали участие в программах нацпроекта «Наука». Эксперты поддержали 11 проектов, на реализацию которых направят 13,2 млн рублей.

В пресс-центре регионального правительства сообщили, что в ходе обсуждения участники определили направление дальнейшего развития мероприятий по реализации нацпроекта «Наука» на территории области.

Напомним, согласно указу президента России Владимира Путина, правительство разработало специальные нацпроекты по 12 основным направлениям развития страны до 2024 года. Их основная цель - улучшение социальной и экономической ситуации, повышение качества жизни, комфортных условий, пишет ИА «Пенза-Пресс».