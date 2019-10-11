11 октября 2019, 10:32Общество

На развитие юнармии в Малосердобинском районе направят полмиллиона рублей

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев в рамках рабочей поездки в Малосердобинский район посетил многопрофильный лицей.

В учреждении работает 31 педагог и учится 354 школьника. В лицее открыли юнармейский класс. Кроме того, школьники участвуют в проекте «А мы - из Пензы: наследники победителей», сообщили в пресс-центре регионального правительства.

«Радует, что лицей воспитывает такую молодежь, что преподаватели и ученики помнят слова «А мы из Пензы», которые наш земляк, лейтенант гвардии Василий Морозов написал на стене Рейхстага, по всей вероятности, штык-ножом. Через эту надпись мы стараемся формировать чувство победителей, воспитывать дух победы во всем: в учебе, работе, спорте», - отметил Иван Белозерцев.

Он рассказал, что в первом квартале 2020 года для развития юнармейского движения в лицее выделят 500 тысяч рублей.

«Эти деньги можно будет направить, например, на пошив формы, чтобы на 75-летие Победы в Великой Отечественной войне вы были в ней», - сказал Иван Белозерцев, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество
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Источник фотографии: http://www.pnzreg.ru/news/obrazovanie/188596/

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