На развитие пензенских сельхозкооперативов выделят 81,3 млн руб

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
27 августа 2019, 17:37Бизнесновости
В министерстве сельского хозяйства Пензенской области определили участников мероприятий поддержки малых форм хозяйствования.
Бизнес-проекты заявителей программных мероприятий поддержки рассмотрели на заседании конкурсной комиссии, определились шесть участников. На реализацию их проектов будет направлено 72,9 млн рублей из консолидированного бюджета, сообщает пресс-служба министерства.
Также 8,44 млн рублей будет выделено на развитие предприятия Городищенского района по переработке сельхозпродукции, производству охлажденного мяса и мясных полуфабрикатов, пишет ИА «Пенза-Пресс».
27 августа 2019, 17:37На развитие пензенских сельхозкооперативов выделят 81,3 млн руб
27 августа 2019, 17:06В Пензенской области хотят увеличить квоту для гастарбайтеров
27 августа 2019, 16:36Пензенцы смогут посетить неврологов и пульмонологов в субботу
27 августа 2019, 16:04Губернатор показал президенту федерации тенниса пензенскую картинную галерею
27 августа 2019, 15:34В Пензенской области выбрали лучшего пчеловода
27 августа 2019, 15:04В Пензе на дороге-дублере ул. Окружной жестко столкнулись авто. ВИДЕО
27 августа 2019, 14:34Пензенские аграрии собрали 1,5 миллиона тонн зерна
27 августа 2019, 14:03В Пензе на ул. Суворова неизвестные изменили дорожную разметку