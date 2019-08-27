27 августа 2019, 17:37Бизнесновости

На развитие пензенских сельхозкооперативов выделят 81,3 млн руб

В министерстве сельского хозяйства Пензенской области определили участников мероприятий поддержки малых форм хозяйствования.

Бизнес-проекты заявителей программных мероприятий поддержки рассмотрели на заседании конкурсной комиссии, определились шесть участников. На реализацию их проектов будет направлено 72,9 млн рублей из консолидированного бюджета, сообщает пресс-служба министерства.

Также 8,44 млн рублей будет выделено на развитие предприятия Городищенского района по переработке сельхозпродукции, производству охлажденного мяса и мясных полуфабрикатов, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Бизнесновости
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