На развитие пензенских сельхозкооперативов выделят 81,3 млн руб

Бизнес-проекты заявителей программных мероприятий поддержки рассмотрели на заседании конкурсной комиссии, определились шесть участников. На реализацию их проектов будет направлено 72,9 млн рублей из консолидированного бюджета, сообщает пресс-служба министерства.

Также 8,44 млн рублей будет выделено на развитие предприятия Городищенского района по переработке сельхозпродукции, производству охлажденного мяса и мясных полуфабрикатов, пишет ИА «Пенза-Пресс».