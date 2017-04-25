25 апреля 2017, 16:01Общество На Радоницу для пензенцев пустили дополнительные автобусы 25 апреля в 2017 году православные верующие отмечают Радоницу. Это первый день после Пасхи, когда церковь разрешает поделиться радостью Воскресения Христова с теми, кто уже покинул этот мир. Многие пензенцы решили помянуть усопших. Люди стали собираться с раннего утра на Пензе-1. Оттуда на Восточное городское кладбище пустили специальный маршрут.

Без словесной перепалки, конечно, не обошлось, но на этом народные волнения закончились. С раннего утра на остановке привокзальной площади станции «Пенза-1» - десятки людей. Автобусы, идущие на Восточное кладбище, люди заполняли без лишней суеты.



Огромная очередь начала собираться с половины седьмого утра. За пять-семь минут автобус до отказа заполнялся людьми. Конечно, всех и сразу транспорт вместить не мог.



В этом году водители справляются без помощников, сами обилечивают пассажиров при входе. Возможно, они учли опыт прошлого года, когда в автобусах места даже кондукторам не хватало.



Кстати, автобусов, чтобы довезти людей до кладбища и обратно, выделили столько же, как и год назад. С утра курсировали пять машин. При необходимости можно было привлечь еще три дополнительных.

«У нас здесь находится ответственный сотрудник управления транспорта и связи, ситуацию мониторят и постоянно находится она на контроле», - сказал начальник управления транспорта и связи г. Пензы Максим Иванкин.

Автобусы подъезжали в промежутке 10-15 минут, но, по мнению некоторых пензенцев, этого все равно было недостаточно.

Не изменилась с 2016 года и цена за проезд. Стоимость билета - 20 рублей.

Обычно все желающие посетить места захоронений уезжают до обеда. Последний рейс с Восточного кладбища обратно на привокзальную площадь - в 16.00.

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