На радио «Экспресс» стартовал 24-часовой тату-марафон

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11 ноября 2019, 14:31Общество
Ведущие радио «Экспресс» намерены установить новый «мировой рекорд». Во время 24-часового марафона непрерывного вещания (16+), который стартовал 11 ноября в 7:00, диджею радиостанции Алексею Нечаеву мастер из столицы на всю спину наносит татуировку.
Этот радиоэфир для диджея - самый необычный за всю карьеру. Воспоминания о нем сохранятся на долгое время в виде татуировки. На спине у ведущего развернется классическое противостояние добра и зла из популярной игры Mortal Kombat (18+). Спустя 24 часа рисунок должен быть полностью завершен.
«Очень сложно. Это одно из самых сложных направлений в татуировках, называется реализм, чтобы за него взяться, нужно уметь очень хорошо рисовать», - рассказал мастер из Москвы Евгений Синько.
Идея провести такой необычный марафон возникла спонтанно. Специалист из столицы проводил в Пензе мастер-класс для коллег. В разговоре с диджеем и родилась необычная идея. До радио «Экспресс» подобного в прямом эфире еще никто не делал. Были акции, когда ведущему программы набивали логотип шоу, но это длилось около трех часов. Этот сеанс будет идти сутки.
«Всегда хотел чего-то большего, дать людям понять, что тату - это искусство, а не просто какой-то способ альтернативного самовыражения. Это то, чем надо делиться не с мастерами, а с людьми», - сказал руководитель тату-студии из Москвы Борис Широков.
Помимо нанесения тату, радиоведущие в режиме нон-стоп на волне 105.2 FM по очереди развлекают слушателей. Конечно, не без помощи гостей - известных блогеров, музыкантов и спортсменов.
Круглосуточная видеотрансляция ведется на всех официальных аккаунтах радио «Экспресс» в социальных сетях.
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