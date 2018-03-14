На радио «Эхо Пензы» обсудили программу форума «SECON»

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14 марта 2018, 19:44Образование
16 и 17 марта в Пензе состоится X международная конференция разработчиков программного обеспечения «SECON-2018». Программу форума и ряд вопросов, включенных в повестку дня, обсудили в программе «События и мнения» на радио «Эхо Пензы».
«У нас всегда сбалансированная программа, мы продумываем ее заранее, еще с осени, бизнес-день - 16 марта, технический - 17», - рассказала исполнительный директор Ассоциации разработчиков программного обеспечения SECON Евгения Сотина.
«Организаторы оргкомитета каждый год вносят новые моменты в функционирование конференции. В 2018 году этими новшеством стал отход от чистых IT-тем, будем обсуждать четвертую промышленную революцию», - сказал заместитель генерального директора центра кластерного развития Пензенской области Сергей Матюкин.
Для участия в форуме уже зарегистрировались больше 1000 человек. Это не только представители IT-сферы, но и бизнес-сообщества. Ожидается, что с докладами выступят 82 спикера. Участники обсудят последние тренды в разработке программного обеспечения, а также перспективные направления и угрозы четвертой промышленной революции.
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