12 декабря 2017, 19:47Общество В Пензе подведут итоги Года экологии Чем мы дышим и что пьем? Об экологической ситуации в Пензенском регионе говорили на радио «Эхо Пензы». По итогам 2017 года область заняла 31 строчку в экологическом рейтинге российских городов. Эксперты общественных организаций совместно с Минприроды оценивали в том числе воздушную среду, транспорт, энергопотребление, водопользование и обращение с отходами.

Пензенцы стали чаще жаловаться на экологию. О проблемах окружающей среды сообщают в Роспотребнадзоре. Если в 2015 году таких обращений было 123, то за шесть месяцев 2017 года их насчитывалось уже больше 130. О проблемах говорит и директор историко-просветительской организации «Зеленая волна» Ольга Ильина, по ее словам, у подавляющего большинства жителей отсутствует экологическое воспитание.

«Мы ежегодно убираем Суру, день реки проходит пять лет. Почему молодожены туда бросают бутылки из-под шампанского? Это кощунство, так нельзя! Мы тоннами их вытаскиваем», - возмутилась она.

Загрязнение водоемов, лесов и воздуха - всеобщее бедствие. В Год экологии в Пензенском регионе присоединились к всероссийской генеральной уборке - выявляли и ликвидировали несанкционированные свалки, очищали истоки рек. На загрязнение атмосферы больше всего влияет работа промышленных предприятий и транспорт. Плотность автомобилей на душу населения в Пензе - выше, чем в других областных центрах. И что нужно сделать для изменения ситуации к лучшему в этом направлении, пока неясно.

«Больше всего вредных веществ в воздушный бассейн после автотранспорта в Пензе поступило от газовых предприятий - более 22000 тонн выбросов, от животноводства – 3000, почти столько же - от производства пищевой продукции. Больше всего воздух загрязняется формальдегидами, фенолом, хлоридом и водородом», - сказал шеф-редактор радиостанции «Эхо Пензы» Семен Вахштайн.

Итоги Года экологии подведут в феврале 2018 года, когда будут известны все статистические данные. А организация «Зеленая волна», которая объединяет свыше 3000 человек, о проделанной работе отчитается 20 декабря на областном слете участников.

Общество

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