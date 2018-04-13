На «Эхе Пензы» обсудили будущее фестиваля «Золотая провинция»

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13 апреля 2018, 19:31Культура
Каким задумывался театральный фестиваль «Золотая провинция» (12+), и каким он может стать со временем, в эфире радио «Эхо Пензы» говорили его организатор Наталья Тескина и критик, дочь известного актера Олега Ефремова - Анастасия Ефремова.
«Фестиваль ждут и уже спрашивают, когда и что будет в 2019-м. Все залы и балконы забиты - аншлаг. Тем более, мы работаем на трех площадках в Кузнецке», - рассказала Наталья Тескина.
«Бывают случаи фестивальной деформацией спектакля, когда, допустим, я видела его в других условиях, и сейчас они другие. Так произошло с театром Zero, который я очень люблю, он открывал фестиваль», - отметила Анастасия Ефремова.
Наталья Тескина добавила, что давно хочет разделить «Золотую провинцию» на два фестиваля. Первый - профессиональный, а второй - для детей и любителей. В 2019 году организаторы постараются обеспечить интерактивную связь со зрителем, чтобы узнать о предпочтениях публики.
Фестиваль закроется 14 апреля, спектаклем «Палачи» (16+) известного пермского театра «У моста». 13 апреля артисты из Перми показали «Мастера и Маргариту» (16+).
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