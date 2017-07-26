26 июля 2017, 19:39Общество На радио «Эхо Пензы» Ильин ответил на вопросы граждан В эфире радио «Эхо Пензы» заместитель главы администрации Пензы Юрий Ильин ответил на вопросы ведущего программы «События и мнения» (16+) Семена Вахштайна, а также радиослушателей.

К чиновнику обратились жители микрорайона Согласие. Пензенцы хотели выяснить, появится ли новый асфальт на улице Светлой, 2.

В программе «События» уже рассказывали о состоянии дорожного полотна в этом районе. По словам местных жителей, ямы периодически засыпают асфальтовой крошкой, однако такого ремонта хватает ненадолго. С просьбой восстановить дорожное покрытие жители не раз обращались в различные ведомства.

Эксперты департамента ЖКХ оценили предстоящие работы почти в три миллиона рублей. Однако в планах на ближайший год ремонт улицы Светлой, 2 не значится. По словам заместителя главы администрации Пензы Юрия Ильина, дорогу могут отремонтировать в следующем году, но для этого жителям придется проявить инициативу.

«Есть улицы, которые не требуют срочного капитального ремонта и, в принципе, есть объем высвободившихся денег, которые можно пустить на ремонт других объектов. Можно оставить комментарий на «Открытой Пензе» в разделе «Дороги Пензы». Либо создать инициативу - это сложнее, необходимо набрать 200 голосов. И официально улица, которую вы заявили, будет отремонтирована», - сообщил заместитель главы администрации Пензы Юрий Ильин.

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