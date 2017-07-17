На пяти пензенских улицах отключат воду

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17 июля 2017, 13:03Общество
В Пензе проблемы с водоснабжением испытают жители пяти улиц.
Как сообщает пресс-служба Горводоканала Пензы, 17 июля перебои с водоснабжением возможны по следующим адресам: улицы Кирпичная, Германа Титова, 28, Попова, 16Б, Кордон 95 и Сердобская, 2А и 2в.
Неудобства временные и продлятся до устранения утечки, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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