17 июля 2017, 13:03Общество На пяти пензенских улицах отключат воду В Пензе проблемы с водоснабжением испытают жители пяти улиц.

Как сообщает пресс-служба Горводоканала Пензы, 17 июля перебои с водоснабжением возможны по следующим адресам: улицы Кирпичная, Германа Титова, 28, Попова, 16Б, Кордон 95 и Сердобская, 2А и 2в.

Неудобства временные и продлятся до устранения утечки, пишет ИА «Пенза-Пресс».

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