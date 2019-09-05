На «прямую линию» Пенсионного фонда обратились более 200 пензенцев

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05 сентября 2019, 19:31Политика
В региональное отделение Пенсионного фонда за один день поступило более 200 звонков. 5 сентября там провели «прямую линию» для жителей Пензенской области.
Звонки принимали с 8:00 до 17:00. Специалисты отвечали на вопросы, которые касались темы пенсионного обеспечения. Это, например, расчет пенсии, социальные выплаты, распоряжение средствами материнского капитала, пенсионное страхование и формирование пенсионных прав. Жителям региона напоминают, что обратиться в Пенсионный фонд можно в любой рабочий день, даже не выходя из дома.
«У нас в 130 сельских администрациях есть возможность обратиться по Skype, чтобы задать свой вопрос и получить ответ. Заявления в электронном виде можно подавать по 12 госуслугам. Есть возможность даже в электронном виде выдавать сертификат на материнский капитал», - рассказал управляющий отделение Пенсионного фонда России по Пензенской области Михаил Буданов.
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