На «прямую линию» Пенсионного фонда обратились более 200 пензенцев

В региональное отделение Пенсионного фонда за один день поступило более 200 звонков. 5 сентября там провели «прямую линию» для жителей Пензенской области.

Звонки принимали с 8:00 до 17:00. Специалисты отвечали на вопросы, которые касались темы пенсионного обеспечения. Это, например, расчет пенсии, социальные выплаты, распоряжение средствами материнского капитала, пенсионное страхование и формирование пенсионных прав. Жителям региона напоминают, что обратиться в Пенсионный фонд можно в любой рабочий день, даже не выходя из дома.

«У нас в 130 сельских администрациях есть возможность обратиться по Skype, чтобы задать свой вопрос и получить ответ. Заявления в электронном виде можно подавать по 12 госуслугам. Есть возможность даже в электронном виде выдавать сертификат на материнский капитал», - рассказал управляющий отделение Пенсионного фонда России по Пензенской области Михаил Буданов.