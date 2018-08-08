На пруду возле горбольницы №6 снова гибнет рыба

Сотни мертвых рыб в воде. Такую неприятную и пугающую картину наблюдают жители микрорайона Арбеково на пруду возле пензенской городской больницы №6. Официальной причины массовой гибели рыбы пока нет.

Масштабы произошедшего не ограничиваются одним лишь затоном водоема. Скопления мертвой рыбы можно увидеть в разных местах вдоль береговой линии. О причинах массовой гибели рыбы местные жители лишь строят догадки.

«От жары, скорее всего, кислорода не хватает. Однажды так уже было весной, лет пять-шесть назад», - рассказал житель Пензы Виктор Палатов.

На кадрах, сделанных в апреле 2011 года видно, что на пруду возле городской больницы №6 погибли сотни окуней, карасей и ротанов. Тогда причину установили специалисты гидрохимической лаборатории. Результаты пробы воды показали превышение допустимых норм по ряду параметров, которые характерны для хозяйственно-бытовых стоков.

Почему на водоеме вновь спустя семь с половиной лет массово погибла рыба, пока неясно.