На проспекте Строителей завершают ремонт теплосетей

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04 октября 2017, 12:03Общество
Начальник регионального управления жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Михаил Панюхин проверил ход ремонта тепловых сетей в Пензе.
«По улице Ворошилова планируются завершить работы до 5 октября, на улице Чкалова – также, до 5 октября», - сообщает пресс-служба управления жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области.
На проспекте Строителей сейчас завершают работы, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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