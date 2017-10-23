23 октября 2017, 10:09Происшествия

На проспекте Строителей сбили пешехода

В Пензе иномарка сбила пешехода.

По данным пресс-службы ГУ МЧС России по Пензенской области, авария произошла на проспекте Строителей. Водитель «Пежо» сбил человека. О его состоянии официальной информации пока нет.

К устранению последствий ДТП привлекались трое сотрудников МЧС и одна единица спецтехники, сообщает ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия
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