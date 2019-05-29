На проспекте Строителей пешеходный переход упирается в газон – соцсети

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29 мая 2019, 14:06Общество
Пензенец в Сети рассказал о странном пешеходном переходе на проспекте Строителей.
Мужчина опубликовал фотографии в группе соцсети «ВКонтакте». Автор поста пояснил, что пешеходный переход находится между пожарной частью и остановкой общественного транспорта «Колледж».
«Тротуар и сама пешеходная дорожка не готова к эксплуатации, так как пролегает через газон и разделительную полосу, которая также оборудована газоном. Пешеходы, естественно, вынуждены переходить проезжую часть в неположенном месте», - рассказал он.
Пользователи в комментариях отметили, что это не единственный неудачный пешеходный переход. Пензенец Дмитрий рассказал, что два года назад подобный случай был на улице Вишневой, там люди, когда переходили дорогу, упирались в овраг, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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