На проспекте Победы водитель сбил женщину

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16 мая 2017, 17:32Происшествия
В Пензе на проспекте Победы произошло ДТП – водитель иномарки сбил женщину. Видео с места аварии попало в Сеть.
На кадрах, опубликованных в группе «Автохам. Пенза», видно, как водители пропускают пешеходов на нерегулируемом переходе у Памятника Победы, женщина не успела преодолеть проезжую часть вместе с остальными и начала перебегать дорогу недалеко от «зебры», но на крайней правой полосе ее сбила иномарка, сообщает ИА «Пенза-Пресс».
Информация о состоянии пострадавшей женщины уточняется.
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