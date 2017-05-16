16 мая 2017, 17:32Происшествия На проспекте Победы водитель сбил женщину В Пензе на проспекте Победы произошло ДТП – водитель иномарки сбил женщину. Видео с места аварии попало в Сеть.

На кадрах, опубликованных в группе «Автохам. Пенза», видно, как водители пропускают пешеходов на нерегулируемом переходе у Памятника Победы, женщина не успела преодолеть проезжую часть вместе с остальными и начала перебегать дорогу недалеко от «зебры», но на крайней правой полосе ее сбила иномарка, сообщает ИА «Пенза-Пресс».

Информация о состоянии пострадавшей женщины уточняется.

Происшествия

просмотров 75

Рейтинг: (Голосов: 0 ) Оценка: 0

Источник фотографии: скриншот - https://vk.com/avtohampenza?z=video-2484408_456239513%2Fd44304ae5fa3ae6217%2Fpl_wall_-2484408