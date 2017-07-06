На проспекте Победы столкнулись три автомобиля

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06 июля 2017, 19:24Происшествия
В районе дома №107 по проспекту Победы в Пензе произошла авария с участием трех транспортных средств. Дорогу не поделили «Газель», «ВАЗ- 2106» и «Опель». Один из участников происшествия двигался в сторону трассы М5 «Урал» и остановился, чтобы пропустить пешехода.
«Только остановился, и сзади сильный удар. Я растерялся, не понял, что такое. И уже иномарка едет, и я - в нее», - рассказал участник ДТП.
«По данному факту проводится проверка, по результатам которой будут установлены причины и условия совершения данного дорожно-транспортного происшествия», - сообщил начальник отдела по пропаганде безопасности дорожного движения УГИБДД УМВД России по Пензенской области Павел Болтышев.
В салоне отечественной легковушки находились женщина 1962 года рождения и мальчик 2009 года рождения. Пассажиры «шестерки» получили незначительные травмы и после оказания медицинской помощи были отпущены.
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