На проспекте Победы рухнуло дерево. ФОТО

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12 июля 2019, 09:32Общество
Пензенец сообщил о том, что на проспекте Победы рядом с многоэтажкой упало дерево.
По его словам, это произошло рядом с домом №12а.
«Хорошо, что никто не пострадал. Вроде бы», - отметил он.
Напомним, накануне, 11 июля, в Пензе был шквалистый ветер и ливень, вероятно, дерево не выдержало порывов и упало, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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