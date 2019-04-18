На проспекте Победы начался ремонт подземного перехода

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18 апреля 2019, 14:34Общество
18 апреля в Пензе на проспекте Победы начались ремонтные работы в подземном переходе.
Поручение навести порядок в переходе дал мэр Виктор Кувайцев. Ранее там демонтировали торговые павильоны: договор аренды объекта с предпринимателем был расторгнут, в его отношении возбудили исполнительное производство.
Сейчас арендатор освободил территорию, и начались работы. Предполагается оштукатурить стены, отремонтировать плитку на лестничных сходах и покрасить двери электрощитков, сообщает пресс-служба мэрии, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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