18 апреля 2019, 14:34Общество

На проспекте Победы начался ремонт подземного перехода

18 апреля в Пензе на проспекте Победы начались ремонтные работы в подземном переходе.

Поручение навести порядок в переходе дал мэр Виктор Кувайцев. Ранее там демонтировали торговые павильоны: договор аренды объекта с предпринимателем был расторгнут, в его отношении возбудили исполнительное производство.

Сейчас арендатор освободил территорию, и начались работы. Предполагается оштукатурить стены, отремонтировать плитку на лестничных сходах и покрасить двери электрощитков, сообщает пресс-служба мэрии, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество
просмотров 65

Вам может быть интересно

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
Поделиться:
Источник фотографии: http://www.penza-gorod.ru/news/v_podzemnom_perekhode_na_prospekte_pobedy_demontirovali_torgovye_pavilony/

Новости по теме:

Социальные комментарии Cackle
ДРУГИЕ НОВОСТИ