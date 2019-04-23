На проспекте Победы Kia жестко подрезала легковушку. ВИДЕО

В Пензе на проспекте Победы иномарка совершила опасный маневр. Ее действия попали в объектив регистратора и оказались в Сети.

Автолюбитель опубликовал ролик в группе соцсети «ВКонтакте».

Судя по кадрам, владелец регистратора ехал во второй полосе вокруг памятника Победы и начал поворачивать на улицу Луначарского. В этот момент его подрезал автомобиль Kia Joll, который с первого ряда повернул налево. Автору видео чудом удалось избежать столкновения.

Пользователи в комментариях отметили, что на этом участке дороги многие автолюбители ездят, как хотят, не обращая внимания на машины, которые соблюдают правила дорожного движения, пишет ИА «Пенза-Пресс».