На проект реконструкции лагеря «Орленок» в Пензе готовы потратить 6 млн руб

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
19 июня 2017, 17:03Общество
В Пензе объявлен открытый конкурс на разработку документации по реконструкции лагеря «Орленок».
Заявки на открытый конкурс будут приниматься до 5 июля. Их рассмотрение и оценка пройдут 10 июля, следует из данных, размещенных на сайте госзакупок, сообщает ИА «Пенза-Пресс».
Начальная цена контракта на выполнение работ составляет 6 млн рублей. Финансирование будет осуществляться из бюджета города по муниципальной программе «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры в Пензе на 2015-2020 годы».
В закупочной документации указано, что подрядчик должен выполнить инженерные изыскания, подготовительные работы для исследования объекта, разработать и согласовать проектную документацию, провести государственную экспертизу – и все это до 1 декабря 2017 года.
Начало реконструкции запланировано на 2018 год.
В проекте должны быть предусмотрены клуб-столовая, спальные и хозяйственные корпуса, медпункт, танцплощадка и другие здания и сооружения.
19 июня 2017, 20:05В Пензе организовали центр помощи бродягам
19 июня 2017, 19:58В Пензе в «Дом Вероники» заселились постояльцы
19 июня 2017, 19:45Жильцы трех подъездов Ударной, 35 остаются в разрушающемся доме
19 июня 2017, 19:39Белозерцев ответит на вопросы пензенцев
19 июня 2017, 19:34С пензенскими детьми поговорили о безопасности на водоемах
19 июня 2017, 19:14Для всех желающих на набережной Спутника провели занятия по йоге
19 июня 2017, 17:56В Пензенской области в ДТП пострадал мотоциклист
19 июня 2017, 17:31Шокирующее видео: на ул. Кураева иномарка мчится на мужчину с ребенком