19 июня 2017, 17:03Общество На проект реконструкции лагеря «Орленок» в Пензе готовы потратить 6 млн руб В Пензе объявлен открытый конкурс на разработку документации по реконструкции лагеря «Орленок».

Заявки на открытый конкурс будут приниматься до 5 июля. Их рассмотрение и оценка пройдут 10 июля, следует из данных, размещенных на сайте госзакупок, сообщает ИА «Пенза-Пресс».

Начальная цена контракта на выполнение работ составляет 6 млн рублей. Финансирование будет осуществляться из бюджета города по муниципальной программе «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры в Пензе на 2015-2020 годы».

В закупочной документации указано, что подрядчик должен выполнить инженерные изыскания, подготовительные работы для исследования объекта, разработать и согласовать проектную документацию, провести государственную экспертизу – и все это до 1 декабря 2017 года.

Начало реконструкции запланировано на 2018 год.

В проекте должны быть предусмотрены клуб-столовая, спальные и хозяйственные корпуса, медпункт, танцплощадка и другие здания и сооружения.

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