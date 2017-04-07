На праймериз 28 мая «Единая Россия» откроет 2017 участков

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07 апреля 2017, 09:55Политика
В Москве прошло заседание президиума генерального совета партии «Единая Россия», где утвердили участки для предварительного голосования, которое состоится 28 мая.
Для того чтобы поддержать того или иного участника предварительного голосования, по итогам которого будут сформированы списки кандидатов «Единой России» на выборах в региональные парламенты и выборы депутатов административных центров, 28 мая необходимо прийти на свой счетный участок. Узнать, где он расположен, можно будет на сайте pg.er.ru – такая функция станет доступной в конце апреля.
«На данный момент организована работа 2017 счетных участков предварительного голосования. Формирование счетного участка – это процесс, предполагающий несколько этапов и направлений работы - в первую очередь определение мест голосования и формирование счетных комиссий. После принятия сегодня решения об образовании счетных участков регионы приступят к формированию составов комиссий», - рассказал секретарь генерального совета Партии Сергей Неверов.
Он также отметил, что процедура предварительного голосования подошла к «экватору»: 26 февраля был начат прием заявлений, в эти выходные (8-9 апреля) стартуют дебаты.
«Хочу отметить, что интерес к процедуре высок. Всего заявления подали более 1500 человек (из них на участие в выборах депутатов ЗС подали заявления более 700 человек на 309 замещаемых мандатов, депутатов АЦ – 750 заявлений на 329 замещаемых мандатов). Среди них очень много беспартийных, людей самых разных профессий», - добавил Неверов.
В Пензенской области для проведения предварительного голосования сформирован 221 счетный участок.
«Это 20% от общего количества всех избирательных участков, которые формируются в регионе в день голосования на выборах различных уровней. Помещения для голосования, как и всегда, будут располагаться в привычных для избирателей местах — там, где обычно располагаются избирательные комиссии. Все помещения для проведения предварительного голосования будут арендоваться Партией в соответствии с требованиями законодательства на возмездной основе», - отметил секретарь Пензенского регионального отделения партии «Единая Россия» Валерий Лидин.
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