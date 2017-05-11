На пр. Строителей рухнул асфальт. ФОТО

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11 мая 2017, 17:51Происшествия
В Пензе на проспекте Строителей на дороге образовалась двухметровая яма.
Как сообщает журналист телеканала «Экспресс» Кристина Курума, напротив пожарной части рухнул асфальт, теперь на дороге зияет дыра.
Информации о пострадавших нет.
Вице-мэр Пензы Юрий Ильин прокомментировал ИА «Пенза-Пресс» информацию о двухметровой дыре, образовавшейся в асфальте на проспекте Строителей.
«Это провал канализации, коллектор «Горводоканала». Сейчас бригады на месте, работают, занимаются восстановлением благоустройства», - сообщил он.
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