02 июня 2017, 10:35Происшествия На пр. Строителей не поделили дорогу две легковушки 2 июня в Пензе на проспекте Строителей случилось ДТП.

Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС, в 2.13 столкнулись «ВАЗ-2107» и «Лада Гранта».

В результате аварии никто не пострадал.

По факту ДТП ведется проверка.

Происшествия

просмотров 59

Рейтинг: (Голосов: 0 ) Оценка: 0

Источник фотографии: http://58.mchs.gov.ru/operationalpage/operational/item/5380793/