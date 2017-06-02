На пр. Строителей не поделили дорогу две легковушки

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02 июня 2017, 10:35Происшествия
2 июня в Пензе на проспекте Строителей случилось ДТП.
Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС, в 2.13 столкнулись «ВАЗ-2107» и «Лада Гранта».
В результате аварии никто не пострадал.
По факту ДТП ведется проверка.
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