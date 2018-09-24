На пр. Победы сгорел торговый павильон

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24 сентября 2018, 09:32Происшествия
24 сентября в Пензе на проспекте Победы случился пожар.
По информации пресс-службы регионального ГУ МЧС, в 4.56 вспыхнул торговый павильон. Он выгорел изнутри, о пострадавших в ведомстве не сообщили.
Пожар тушили пять сотрудников МЧС с помощью спецмашины. По данному факту ведется проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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