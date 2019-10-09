На пр. Победы «семерка» повисла на мосту

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09 октября 2019, 09:31Общество
Утром 9 октября в Пензе произошло ДТП. Об этом в Сети сообщили горожане.
Пользователи опубликовали фото с места происшествия. На них видно, что заднее колесо автомобиля отечественного производства свисает с моста, багажник смялся о световую опору.
«Видимо, кто-то подрезал, или как-то в общем напугал мужика. «Семера» - по тормозам, вот и закрутило задней частью в столб на отбойник. Когда ехал за ним - один он был на мосту. Сидел в тачке и звонил куда-то», - рассказал очевидец.
Официальной информации о произошедшем нет, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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