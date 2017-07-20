На покупку учебников для пензенских школ выделят еще больше денег

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20 июля 2017, 17:32Образование
По поручению Ивана Белозерцева, в рамках государственной программы «Развитие образования в Пензенской области на 2013-2020 годы» выделяется дополнительно пять миллионов рублей на обеспечение школьников учебниками.
«Пензенские школьники должны своевременно быть обеспечены учебниками в полном объеме», - дал распоряжение губернатор.
Как сообщает пресс-служба правительства Пензенской области, общая сумма средств, направленные на эти цели, превысила 56 миллионов рублей. Уже приобретено порядка 148 тысяч учебников. До 20 августа они должны поступить в школы региона.
Два миллиона рублей на приобретение учебников для школы в Городе Спутник.
«Микрорайон активно развивается, школа уже сейчас наполнена детьми, которым нужна хорошая учебная литература, поэтому я принял решение изыскать дополнительные средства на укомплектование школьной библиотеки», - сказал Иван Белозерцев.
Еще более трех миллионов рублей будет выделено на приобретение учебников иностранного языка для 5-6 классов, в которых, согласно ФГОС, обязателен к изучению второй иностранный язык, сообщает ИА «Пенза-Пресс».
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