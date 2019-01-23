На покупку оборудования для цифрового ТВ пензенцам потратят 4,7 млн руб

Малоимущим жителям Пензенской области возместят расходы на приобретение оборудования, необходимого для подключения цифрового телевидения. С инициативой поддержки выступил губернатор Иван Белозерцев.

«Считаю необходимым помочь населению, люди обращаются с просьбами поддержать их семьи и войти в положение, поэтому из бюджета области на эти цели выделяется свыше 4,7 млн. рублей», - цитирует слова губернатора пресс-центр облправительства.

В настоящее время соответствующее постановление проходит согласование. Компенсацию предполагается предоставить малоимущим гражданам, зарегистрированным и фактически проживающим в Пензенской области, которые приобрели оборудование и обратились с заявлением о возмещении затрат. При этом среднедушевой доход семьи должен быть ниже 150 % величины прожиточного минимума. На одно домовладение выделят не более 1000 рублей.

По данным мониторинга, минимальная стоимость комплекта необходимого оборудования для подключения составляет 790 рублей. По результатам проведения сходов граждан, собраний собственников помещений, уличных комитетов выявлено 4674 семьи, нуждающихся в поддержке.

С 1 февраля будет работать региональная «горячая линия», где граждан проконсультируют по всем волнующим вопросам, пишет ИА «Пенза-Пресс».