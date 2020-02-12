На подготовку к строительству ледового дворца в Арбеково направят 4,7 млн

На сайте госзакупок появился открытый конкурс на выполнение работ по разработке проектной документации крытого катка с искусственным льдом по ул. 65-летия Победы в Пензе.

Заказчиком выступило управление капитального строительства города. Начальная цена контрактасоставляет 4 708 637 рублей. На эту сумму должны провести инженерные изыскания, подготовительные работы для исследования объекта, разработку и согласование проектной документации, исключительного права, а также расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей. Источник финансирования – бюджет Пензы в рамках муниципальной программы развития территорий, социальной и инженерной инфраструктуры.

Срок окончания вышеперечисленных работ – до 15 декабря 2020 года. Строительство объекта намечено на 2020-2021 годы.

Предполагается возвести 1-3 этажного здание площадью 4790 кв.м, в котором будут размещены, в том числе, ледовая арена с трибунами на 350 мест, тренажерный и хореографический залы.

Ранее мы писали, что с идеей возведения ледового дворца в Пензе выступил губернатор Иван Белозерцев. Объект предполагается сдать в 2022 году, пишет ИА «Пенза-Пресс».