На поддержку пензенских бизнесменов направят полмиллиарда рублей

На поддержку пензенских предпринимателей в 2019 году будет направлено более 500 млн рублей. Об этом стало известно на всероссийской конференции в Челябинске, посвященной развитию малого и среднего бизнеса.

Как сообщает пресс-служба минэкономики Пензенской области, в рамках национального проекта на условиях софинансирования регион получит более 380 млн рублей, а общая сумма, с учетом региональных программ, составит более 500 млн.

«С помощью этих средств планируется докапитализация фонда компании «Поручитель» на сумму 179,2 млн рублей по направлению микрофинансирования и 49,3 млн рублей на гарантийную поддержку», - пояснили в министерстве.

Кроме того, стоит задача по росту числа экспортеров, увеличению объектов малого и среднего бизнеса и по открытию двух торговых представительств региона за рубежом, пишет ИА «Пенза-Пресс».