21 июня 2017, 19:29Общество На пляже ГПЗ-24 появился спасательный пост В зоне отдыха микрорайона ГПЗ-24 теперь будут дежурить сотрудники МЧС. Там впервые организовали спасательный пост. Присматривать за отдыхающими будут ежедневно, причем не только с берега, но и с воды.

Патрулирование акватории Старой Суры теперь будет ежедневным. На пляже в микрорайоне ГПЗ-24 оборудовали спасательный пост. Теперь здесь несут дежурство сотрудники МЧС. Каждый день они начинают с осмотра территории.



«Сразу делаем оценку по народу: сколько детей, сколько детей без родителей. Сейчас летний сезон, и много детей без присмотра. За ними нужно особое внимание, потому что все лезут в воду», - сказал матрос-спасатель управления по делам ГО ЧС г. Пензы Андрей Финаенов.

Спасателей снабдили всем необходимым для оказания помощи утопающим. В их распоряжении - круги, тросы и моторная лодка. Если человеку станет плохо на берегу, то у дежурного есть аптечка. Спасателей также обязали рассказывать отдыхающим о правилах безопасности на воде.



«Основной его задачей будет также профилактика несчастных случаев на воде. Для этого он будет осуществлять профилактическую работу с населением, которое здесь отдыхает, разъяснять правила купания, порядок поведения на воде», - пояснил начальник управления по делам ГО ЧС г. Пензы Алексей Михайлов.

Спасательный пост в популярной у пензенцев зоне отдыха установили впервые. Его появлению жители только рады.



Спасательный пост на берегу Старой Суры будет работать ежедневно с 9.00 до 21.00 до конца купального сезона. В ночное время рядом будут дежурить сотрудники полиции.

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