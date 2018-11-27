На площади Ленина появится терминал для связи с полицией

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27 ноября 2018, 16:38Общество
В администрации города Пензы 27 ноября прошло аппаратное совещание по вопросам новогоднего оформления областного центра.
На заседании мэр Виктор Кувайцев сообщил, что в Пензе впервые установят терминал связи с правоохранительными органами «Гражданин-полиция». Устройство для видеообращений появится возле торгового центра «Империя».
«К 1 декабря центральная площадь должна быть открыта и при этом обеспечена звуковым сопровождением и системой безопасности», – подытожил глава администрации города.
В настоящее время на площади заканчивают устройство наружного освещения и сетей связи, сообщает пресс-служба мэрии, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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