На пешеходные ограждения в Пензе потратят 21 млн руб

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04 апреля 2017, 16:02Общество
В Пензе планируют установить недостающие пешеходные ограждения. На эти цели планируется потратить внушительную сумму.
По данным сайта госзакупок, до 1 сентября городской департамент ЖКХ планирует установить ограждения на:
- ул. Калинина (от ул. Кирова до ул. Окружной);
- ул. Мира (от ул. Захарова до ул. Окружной), включая подходы на перекрестке ул. Мира - ул. Окружная;
- ул. Свердлова;
- ул. Краснова от ул. Богданова до ул. Калинина через стадион «Первомайский» с участком дороги от дома № 44 по ул. Краснова до ул. Ватутина; ул. Пушанина (от ул. Центральной до ул. Рябова);
- ул. Ростовской (от ул. Рябова до ул. Ивановской);
- ул. Беляева (от путепровода до ул. Беляева, 3);
- ул. Леонова;
- проспекте Победы вместе с кольцом вокруг памятника Победы, включая подходы на перекрестках пр-т Победы - ул. Ленина, пр. Победы - 6 пр. Пестеля;
- ул. ИТР (от ул. Ленина до ул. Лазо);
- проезде от ул. Лядова, 36 до ул. Лядова,64;
- ул. Карла Маркса; ул. Космодемьянской (от ул. Пушкина до ул. Захарова), включая подходы на перекрестке ул. Космодемьянской - ул. Захарова;
- ул. Кулакова (от ул. Пушкина до ул. Суворова), включая подходы на перекрестке ул. Кулакова - ул. Суворова;
- ул. Пушкина, включая подходы на перекрестках ул. Пушкина - ул. Некрасова, ул. Пушкина - ул. Толстого;
- ул. Володарского;
- ул. Бакунина;
- ул. Злобина - ул. Сердобская ул. Тухачевского (до моста);
- ул. Московской;
- ул. Ставского (от ул. Пушкина до ул. Бакунина);
- ул. Славы (от ул. Кирова до ул. Урицкого), включая подходы на перекрестке ул. Славы - ул. Кирова;
- ул. Рахманинова;
- ул. Ударной (от ул. Циолковского до ул. Гагарина), включая подходы на перекрестке ул. Ударная - ул. Гагарина;
- ул. Циолковского.
На эти цели планируется потратить 21 118 880,79 рублей – это средства федерального, областного и городского бюджетов по подпрограмме «Эксплуатация сети дорог общего пользования местного значения в границах городского округа Пенза».
Новые ограждения будут выполнены из металла с антикоррозионным покрытием из горячего цинкования толщиной 80–120 мкм (5 254 секции длиной 2,08 м) в комплекте с антивандальными соединениями и заглушками для стоек. Общая протяженность ограждений составит 10 928,32 м., сообщает ИА «Пенза-Пресс».
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