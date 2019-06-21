На первенство по плаванию в Пензу съехались ребята из 20 регионов страны

Юные спортсмены борются за победу в одном из последних турниров соревновательного сезона. Во дворце спорта «Дельфин» стартовало открытое первенство (0+) детской лиги плавания «Поволжье». Соперничать с пензенскими спортсменами на водных дорожках будут ребята из 20 регионов России.

В конце сезона многим пловцам уже непросто показать свои лучшие секунды. Ребята, кому тренеры помогли подойти к открытому первенству детской лиги плавания «Поволжье» в хорошей форме, конечно, имеют преимущество в физической силе. Поэтому их оппоненты, сделавшие ставку на другие соревнования, больше концентрируются на технических элементах, чтобы выиграть драгоценные секунды.

«Много работал. Когда выныриваешь на дыхании, получается, что у тебя идет сопротивление с водой, поэтому пытался голову прятать. Это делает гребок более мощным», - рассказал участник открытого первенства детской лиги плавания «Поволжье» из Казани Руслан Стрельников.

Этот турнир в Пензе проходит в четвертый раз. Он посвящен памяти Марины Плотниковой - уроженки Тамалинского района Пензенской области, которая стала первой женщиной, удостоенной звания Героя Российской Федерации.

В соревнованиях принимают участие спортсмены из 21 региона страны. Некоторые на турнир выставили сразу по несколько команд. За три дня на старт выйдут более 1000 пловцов.

«Многие хотят закрыть спортивный год именно нашими соревнованиями, поэтому они настолько востребованы. Конкуренция будет очень жесткая. Порядка десяти команд приехало только из Волгограда, а этот город славится достаточно сильными спортсменами. Также Москва, Казань, Питер, то есть очень много людей», - сказал председатель детской лиги плавания «Поволжье» Дмитрий Беляков.



В рамках открытого первенства будет разыграно 244 комплекта наград. Все победители турнира (0+) станут известны 23 мая.