На перекрестке в Терновке столкнулись две иномарки. ВИДЕО

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28 марта 2018, 11:02Происшествия
В Пензе на перекрестке улиц Терновского и Петровской произошла авария.
Видеозапись в YouTube разместил пользователь Андрей Мнекин. Автор пояснил, что ДТП произошло 26 марта. Столкнулись автомобили Renault Logan и Mazda.
На кадрах видно, как одна из машин собиралась поворачивать направо, а другая на высокой скорости врезалась в нее. Обе иномарки от удара получили сильные механические повреждения. На месте работали медики. Один автомобиль увезли на эвакуаторе. Информации о пострадавших нет, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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