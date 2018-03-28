28 марта 2018, 11:02Происшествия

На перекрестке в Терновке столкнулись две иномарки. ВИДЕО

В Пензе на перекрестке улиц Терновского и Петровской произошла авария.

Видеозапись в YouTube разместил пользователь Андрей Мнекин. Автор пояснил, что ДТП произошло 26 марта. Столкнулись автомобили Renault Logan и Mazda.

На кадрах видно, как одна из машин собиралась поворачивать направо, а другая на высокой скорости врезалась в нее. Обе иномарки от удара получили сильные механические повреждения. На месте работали медики. Один автомобиль увезли на эвакуаторе. Информации о пострадавших нет, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия
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Источник фотографии: скриншот - https://www.youtube.com/watch?v=sbvvwPGxNpo

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