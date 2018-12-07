07 декабря 2018, 15:37Общество

На перекрестке в центре Пензы горожан вынуждают играть в русскую рулетку

Пензенец окрестил пересечение ул. Ставского и ул. Захарова «перекрестком удачи». По словам мужчины, этот участок очень опасен.

«На пересечении ул. Ставского и ул. Захарова летом установили новые знаки пешеходного перехода, все бы замечательно, но перекресток очень коварный, что для водителя, который должен и пешехода пропустить, и сам проскочить перекресток, что для пешехода, он, в свою очередь, должен выждать момент, чтоб перебежать с одной стороны дороги на другую», - написал он в «Жалобную книгу» ИА «Пенза-Пресс».

Пензенец просит установить на перекрестке светофор, чтобы ни водитель, ни пешеход не играли в русскую рулетку.

Информагентство направило запрос по жалобе в горадминистрацию, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество
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