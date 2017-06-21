На перекрестке ул. Окружная и Воронова столкнулись 2 авто. ФОТО

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21 июня 2017, 10:32Происшествия
В Пензе в ночь на 21 июня на перекрестке улиц Окружная и Воронова случилось ДТП.
Фото с места аварии выложил пользователь Дмитрий Седов в группе «Пенза live» соцсети «ВКонтакте», сообщает ИА «Пенза-Пресс».
Судя по снимкам, дорогу не поделили автомобили «ВАЗ» и «Нива».
«Проезжал буквально через несколько минут после ДТП, «двенашка» - такси. Их развернуло, что ли», - предположил в комментариях к посту подписчик группы Александр Сенокосов.
Официальных данных об аварии пока нет.
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