21 июня 2017, 10:32Происшествия На перекрестке ул. Окружная и Воронова столкнулись 2 авто. ФОТО В Пензе в ночь на 21 июня на перекрестке улиц Окружная и Воронова случилось ДТП.

Фото с места аварии выложил пользователь Дмитрий Седов в группе «Пенза live» соцсети «ВКонтакте», сообщает ИА «Пенза-Пресс».

Судя по снимкам, дорогу не поделили автомобили «ВАЗ» и «Нива».

«Проезжал буквально через несколько минут после ДТП, «двенашка» - такси. Их развернуло, что ли», - предположил в комментариях к посту подписчик группы Александр Сенокосов.

Официальных данных об аварии пока нет.

Происшествия

просмотров 59

Рейтинг: (Голосов: 0 ) Оценка: 0

Источник фотографии: Скриншот: https://vk.com/penza_live?z=photo-118193328_456272499%2Fwall-118193328_581847