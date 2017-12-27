На перекрестке ул. Калинина-Свердлова столкнулись две легковушки

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27 декабря 2017, 09:36Происшествия
В ночь на 27 декабря в Пензе случилась авария.
Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС, в 2.32 на перекрестке улиц Калинина и Свердлова столкнулись автомобили Ford Focus и Hyundai. В результате ДТП пострадало несколько человек.
Последствия аварии устраняли три сотрудника МЧС с помощью одной единицы техники. По данному факту ведется проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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