На пензячку возле бара набросился незнакомец

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26 октября 2018, 17:06Криминал
26-летнего жителя Пензы подозревают в грабеже и избиении женщины.
Как сообщили в пресс-службе регионального управления МВД, женщина стояла возле бара на улице Клары Цеткин, к ней подошел незнакомец и потребовал отдать деньги и все ценные вещи. Пензячка отказалась, тогда он набросился на нее, избил и взял ее кошелек, в котором находились 1500 рублей.
Оказалось, что мужчина ранее был судим. Его заключили под стражу. Пензенцу может грозить до шести лет лишения свободы, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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