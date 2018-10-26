На пензячку возле бара набросился незнакомец

Как сообщили в пресс-службе регионального управления МВД, женщина стояла возле бара на улице Клары Цеткин, к ней подошел незнакомец и потребовал отдать деньги и все ценные вещи. Пензячка отказалась, тогда он набросился на нее, избил и взял ее кошелек, в котором находились 1500 рублей.

Оказалось, что мужчина ранее был судим. Его заключили под стражу. Пензенцу может грозить до шести лет лишения свободы, пишет ИА «Пенза-Пресс».