На пензенскую пенсионерку напали на остановке

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19 октября 2018, 16:07Криминал
На 60-летнюю жительницу Пензы напали двое и отняли сумку. Инцидент произошел на автобусной остановке на улице Гагарина.
Как сообщили в пресс-службе областного управления Росгвардии, звонок на пульт дежурного поступил 18 октября в 5.30. Женщина ждала автобус, к ней подошли два молодых человека, толкнули, отняли сумку и убежали.
Пенсионерка смогла описать внешность злоумышленников. Сотрудники Росгвардии задержали одного из них. Его передали полицейским для дальнейшего разбирательства.
Второго мужчину задержали позже, оба подозреваемых признались в содеянном, добавили в пресс-службе регионального управления МВД, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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