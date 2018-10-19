На пензенскую пенсионерку напали на остановке

На 60-летнюю жительницу Пензы напали двое и отняли сумку. Инцидент произошел на автобусной остановке на улице Гагарина.

Как сообщили в пресс-службе областного управления Росгвардии, звонок на пульт дежурного поступил 18 октября в 5.30. Женщина ждала автобус, к ней подошли два молодых человека, толкнули, отняли сумку и убежали.

Пенсионерка смогла описать внешность злоумышленников. Сотрудники Росгвардии задержали одного из них. Его передали полицейским для дальнейшего разбирательства.

Второго мужчину задержали позже, оба подозреваемых признались в содеянном, добавили в пресс-службе регионального управления МВД, пишет ИА «Пенза-Пресс».