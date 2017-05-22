На Пензенскую область надвигаются заморозки

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22 мая 2017, 14:36Общество
Главное управление МЧС России по Пензенской области сообщает о заморозках 23 мая.
По данным пресс-службы управления, 23 мая в регионе не будет существенных осадков, ночная температура будет около 0 - +5 градусов, местами могут быть заморозки до -2. Днем температура ожидается на уровне +12 - +17 градусов.
Также заморозки 23 мая ожидаются в Пермском крае (ночью - до -3°), Татарстане (до -2°), Кировской области (до -5°), сообщает Гидрометцентр.
В ряде регионов России в связи с понижением температуры ввели «желтый» уровень опасности.
«Желтый» уровень опасности – погода потенциально опасна, ожидаются неблагоприятные явления погоды (осадки, грозы, порывы ветра, высокие или низкие температуры и др.), которые могут представлять опасность для отдельных видов социально-экономической деятельности, сообщает ИА «Пенза-Пресс».
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